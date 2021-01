Rc auto | Segugio it | cresce soddisfazione clienti e quota mercato compagnie assicurative

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Labitalia) -.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, ha svolto un'analisi volta a valutare l'apprezzamento da parte dei consumatori italiani dell'offerta rcvia internet. Fra il 2016 e il 2019 il numero di reclami ha continuato a calare progressivamente. Si è passati da più di 18mila reclami nel 2016 a meno di 11mila nel 2019, a testimonianza del livello dinte da parte dei consumatori verso il servizio svolto dalledirette. La diminuzione dei reclami è avvenuta in un arco temporale in cui ledirette hanno accresciuto la propriadie base. Tra il 2016 e il 2019, la raccolta premi rc delledirette è ...