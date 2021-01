Prodi: "No al voto. A Bruxelles grande preoccupazione, questo treno non ripasserà" (Di martedì 26 gennaio 2021) “Non c’è più tempo. Siamo di fronte a un’emergenza: il Parlamento e le forze politiche devono trovare una soluzione e indicare una strada per il rilancio. Subito. L’Italia non può permettersi di perdere altri mesi per una campagna elettorale. Nessuno ce lo perdonerebbe e l’Europa non capirebbe”. Così l’ex premier e presidente della commissione Ue, Romano Prodi in un’intervista a La Repubblica. “Non c’è da noi la consapevolezza della preoccupazione di Bruxelles e delle capitali europee. L’Italia in questo momento fa paura all’Europa”. “C’è la necessità assoluta - dice Prodi - di un governo che prepari un programma nuovo come richiedono l’Europa e la situazione in cui siamo”. “Siamo in uno di quei momenti in cui chi governa deve semplificare gli obiettivi e parlare come si parla nelle grandi crisi. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) “Non c’è più tempo. Siamo di fronte a un’emergenza: il Parlamento e le forze politiche devono trovare una soluzione e indicare una strada per il rilancio. Subito. L’Italia non può permettersi di perdere altri mesi per una campagna elettorale. Nessuno ce lo perdonerebbe e l’Europa non capirebbe”. Così l’ex premier e presidente della commissione Ue, Romanoin un’intervista a La Repubblica. “Non c’è da noi la consapevolezza delladie delle capitali europee. L’Italia inmomento fa paura all’Europa”. “C’è la necessità assoluta - dice- di un governo che prepari un programma nuovo come richiedono l’Europa e la situazione in cui siamo”. “Siamo in uno di quei momenti in cui chi governa deve semplificare gli obiettivi e parlare come si parla nelle grandi crisi. ...

HuffPostItalia : Prodi: 'No al voto. A Bruxelles grande preoccupazione, questo treno non ripasserà' - DiplomaziaTW : RT @HuffPostItalia: Prodi: 'No al voto. A Bruxelles grande preoccupazione, questo treno non ripasserà' - GRETA1SGARBO : @HuffPostItalia IL TRENO CUI SI RIFERISCE PRODI É IL SUO, INFATTI SE SI ANDASSE AL VOTO, SVANIRA' PER LUI 'IL QUIRINALE'. - GRETA1SGARBO : RT @HuffPostItalia: Prodi: 'No al voto. A Bruxelles grande preoccupazione, questo treno non ripasserà' - cosimo73 : RT @HuffPostItalia: Prodi: 'No al voto. A Bruxelles grande preoccupazione, questo treno non ripasserà' -

Ultime Notizie dalla rete : Prodi voto Prodi: "No al voto. A Bruxelles grande preoccupazione, questo treno non ripasserà" L'HuffPost Prodi: "No al voto. A Bruxelles grande preoccupazione, questo treno non ripasserà"

L'ex premeir a Repubblica: "Se falliamo, tutta l'Ue arretra perché intorno a noi è costruito il Next Generation. Non possiamo permetterci mesi di campagna elettorale" ...

Prodi e Casini mollano Conte (che ha un sogno)

Giuseppe Conte si recherà al Quirinale per dimettersi, aprendo una delicata crisi di governo. Comunicherà prima al Consiglio dei Ministri la sua decisione di lasciare il governo, poi salirà al Colle p ...

L'ex premeir a Repubblica: "Se falliamo, tutta l'Ue arretra perché intorno a noi è costruito il Next Generation. Non possiamo permetterci mesi di campagna elettorale" ...Giuseppe Conte si recherà al Quirinale per dimettersi, aprendo una delicata crisi di governo. Comunicherà prima al Consiglio dei Ministri la sua decisione di lasciare il governo, poi salirà al Colle p ...