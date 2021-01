Previsioni meteo del 27 Gennaio 2021: ancora sole, ma farà più freddo (Di martedì 26 gennaio 2021) Per il 27 Gennaio 2021 il meteo prevede una bella e gelida giornata invernale, con poche precipitazioni solo alle estremità della penisola. L’Italia sta attraversando un periodo di alta pressione, che assicurerà tempo stabile e soleggiato su gran parte delle regioni italiane, con pochissime eccezioni. Solo le estreme regioni settentrionali saranno interessate da nevicate di scarsa intensità e in serata piogge e temporali interesseranno l’estremo meridione della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 26 gennaio 2021) Per il 27ilprevede una bella e gelida giornata invernale, con poche precipitazioni solo alle estremità della penisola. L’Italia sta attraversando un periodo di alta pressione, che assicurerà tempo stabile eggiato su gran parte delle regioni italiane, con pochissime eccezioni. Solo le estreme regioni settentrionali saranno interessate da nevicate di scarsa intensità e in serata piogge e temporali interesseranno l’estremo meridione della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #26gennaio #ANSA - 3BMeteo : I #GiornidellaMerla saranno rispettati come i più freddi dell'anno? Vediamo: - InMeteo : Previsioni meteo: alta perturbazione nei giorni della Merla, poi febbraio parte in quinta? - RobRe62 : RT @lifegate: L'#Italia tornerà a fare i conti una nuova ondata di maltempo per i #GiorniDellaMerla, come da tradizione. Le previsioni di @… - LarioLakeComo : Previsioni meteo e Webcam -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni meteo Meteo: PROSSIMI GIORNI, alta PRESSIONE in Rinforzo, ma anche SBALZI di TEMPERATURA. Le PREVISIONI fino a Venerdì iLMeteo.it Meteo Oristano: variabile martedì, piogge mercoledì, variabile giovedì

Previsioni meteo Oristano, martedì, 26 gennaio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di ...

METEO GENOVA – L’ANTICICLONE sale in cattedra, ma non mancherà qualche disturbo, ecco le previsioni

Perturbazione in definitivo allontanamento, si avvicina l'Anticiclone Anche le ultime note di maltempo riscontrate nelle prime ore della giornata odierna sulle regioni meridionali, vanno esaurendosi g ...

Previsioni meteo Oristano, martedì, 26 gennaio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di ...Perturbazione in definitivo allontanamento, si avvicina l'Anticiclone Anche le ultime note di maltempo riscontrate nelle prime ore della giornata odierna sulle regioni meridionali, vanno esaurendosi g ...