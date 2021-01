Manuela Ferrera su Higuain | “Vi spiego chi sono le zozze” La Brambilla ci mette il carico

Leggi su instanews

(Di martedì 26 gennaio 2021)torna a parlare delle “” e di. La, invece, spiega il comportamento dell’ex Juve e Napoli web sourcee le “”, ci risiamo.è tornata a parlare del suo rapporto con l’attaccante argentino a Tiki Taka dopo che la scorsa settimana le sue dichiarazioni avevano fatto scalpore, tanto da finire sulle prime pagine del Sun in Inghilterra. Secondo la bellissima showgirl, infatti, il bomber ex Napoli e Juve aveva una predilezione per le cosiddette “” mentre lei si è sempre ritenuta una donna all’antica, a cui piace essere corteggiata e che adora il romanticismo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...