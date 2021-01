Jenny De Nucci, chi è la giovane attrice e scrittrice (Di martedì 26 gennaio 2021) Jenny De Nucci è nata a Monza il 27 maggio del 2000. Ha raggiunto popolarità grazie ai suoi video su Muiscal.ly, social oggi confluito in Tik Tok. Nel 2016 è entrata a far parte del cast della prima edizione de Il Collegio, il reality che proietta una classe di ragazzi tra i 14 e i 17 anni indietro nel tempo. Lei stessa ha parlato di quella esperienza, rapportandola a quella dell’attuale edizione: “C’è una differenza abissale tra Il Collegio 3 e quello al quale ho partecipato io. Noi l’abbiamo vissuto per primi ed eravamo terrorizzati perché non avevamo idea di come funzionasse. Ora sono più ‘sgamati’. Non fingevamo”. Dopo quell’esperienza, la sua carriera ha spiccato il volo. Jenny De Nucci è infatti uno dei protagonisti di A un passo dal cielo 5 e qualche mese fa ha pubblicato il suo primo romanzo, ‘Girls, siamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 gennaio 2021)Deè nata a Monza il 27 maggio del 2000. Ha raggiunto popolarità grazie ai suoi video su Muiscal.ly, social oggi confluito in Tik Tok. Nel 2016 è entrata a far parte del cast della prima edizione de Il Collegio, il reality che proietta una classe di ragazzi tra i 14 e i 17 anni indietro nel tempo. Lei stessa ha parlato di quella esperienza, rapportandola a quella dell’attuale edizione: “C’è una differenza abissale tra Il Collegio 3 e quello al quale ho partecipato io. Noi l’abbiamo vissuto per primi ed eravamo terrorizzati perché non avevamo idea di come funzionasse. Ora sono più ‘sgamati’. Non fingevamo”. Dopo quell’esperienza, la sua carriera ha spiccato il volo.Deè infatti uno dei protagonisti di A un passo dal cielo 5 e qualche mese fa ha pubblicato il suo primo romanzo, ‘Girls, siamo ...

Nel 2016 è entrata a far parte del cast della prima edizione de Il Collegio, questa sera ospite a Stasera tutto è possibile, Jenny De Nucci ...

