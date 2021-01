Jasmine Carrisi e il post ironico su Giuseppe Conte. Ecco perché l’ha condiviso. C’entra Albano (Di martedì 26 gennaio 2021) In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, in piena pandemia e con l’economia che ha messo in ginocchio centinaia di imprese portando tante persone alla fame, l’ultima cosa di cui avevamo bisogno era una crisi di governo. E invece pare proprio che il premier Giuseppe Conte abbia deciso di dimettersi dal ruolo di Presidente del Consiglio, lasciando di stucco i cittadini che hanno ben altri pensieri per la testa. Le dimissioni di Conte Proprio oggi 26 gennaio è salito al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni e lo stesso Quirinale ha diffuso un comunicato stampa Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 26 gennaio 2021) In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, in piena pandemia e con l’economia che ha messo in ginocchio centinaia di imprese portando tante persone alla fame, l’ultima cosa di cui avevamo bisogno era una crisi di governo. E invece pare proprio che il premierabbia deciso di dimettersi dal ruolo di Presidente del Consiglio, lasciando di stucco i cittadini che hanno ben altri pensieri per la testa. Le dimissioni diProprio oggi 26 gennaio è salito al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni e lo stesso Quirinale ha diffuso un comunicato stampa Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv., il quale ha rassegnato le dimissioni del ...

PasqualeMarro : Jasmine Carrisi non ci sta e si distacca dal papà Al Bano - borntolovebike : comunque a Verissimo hanno fatto cantare gente come Jasmine Carrisi Francesco Monte e non fanno cantare Emma ed Alessandra? - PasqualeMarro : Jasmine Carrisi è pronta a tornare in tv: dove la vedremo - CarlottaMiller_ : RT @tempoweb: La figlia di Albano, #Jasmine: “Come ve lo devo dire che sono tutta naturale?!?!?” (GUARDA IL VIDEO) #tiktok #gossip #iltempo… - tempoweb : La figlia di Albano, #Jasmine: “Come ve lo devo dire che sono tutta naturale?!?!?” (GUARDA IL VIDEO) #tiktok… -