Isee 2021: ecco a chi conviene presentare la Dsu entro il 31 gennaio (Di martedì 26 gennaio 2021) Il certificato che milioni di italiani utilizzano per l'accesso alle prestazioni assistenziali, ai bonus e a misure a sostegno dei disagi socio-economici e fisici è l'Isee. Quello del 2020, che i cittadini hanno usato dopo averlo richiesto all'Inps è scaduto il 31 dicembre 2020. Occorre rinnovarlo dunque. L'Isee non ha una scadenza di rinnovo, cioè non c'è un termine massimo entro cui rinnovarlo. La Dichiarazione Sostitutiva Unica che serve per la richiesta, può essere presentata in qualsiasi momento perché l'Isee scade sempre il 31 dicembre di ciascun anno. Rinnovo Isee 2021, operazione già possibile La campagna rinnovo dell'Isee 2021 è già iniziata, favorita dal fato che occorrono le dichiarazioni patrimoniali di Poste e banca (saldo e giacenza ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 26 gennaio 2021) Il certificato che milioni di italiani utilizzano per l'accesso alle prestazioni assistenziali, ai bonus e a misure a sostegno dei disagi socio-economici e fisici è l'. Quello del 2020, che i cittadini hanno usato dopo averlo richiesto all'Inps è scaduto il 31 dicembre 2020. Occorre rinnovarlo dunque. L'non ha una scadenza di rinnovo, cioè non c'è un termine massimocui rinnovarlo. La Dichiarazione Sostitutiva Unica che serve per la richiesta, può essere presentata in qualsiasi momento perché l'scade sempre il 31 dicembre di ciascun anno. Rinnovo, operazione già possibile La campagna rinnovo dell'è già iniziata, favorita dal fato che occorrono le dichiarazioni patrimoniali di Poste e banca (saldo e giacenza ...

SkyTG24 : Bonus, quali sono le agevolazioni e gli aiuti che è possibile richiedere senza Isee - fattoquotidiano : Il condannato Del Turco ha 137mila euro l’anno di Isee, ma rivuole il vitalizio. Come se fosse un senzatetto e se n… - DavideCoc : RT @ConsultaCaf: #Isee: nel 2021 diventa strumento universale per le prestazioni sociali #bonus. Il coordinatore della #ConsultaCaf Giovann… - occhio_notizie : Tutti i #bonus 2021 per chi ha l'Isee sotto i 10mila euro Come richiederli: ??? - CGILModena : RT @ConsultaCaf: #Isee: nel 2021 diventa strumento universale per le prestazioni sociali #bonus. Il coordinatore della #ConsultaCaf Giovann… -