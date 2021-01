Inter, Marotta: «Lottiamo per lo Scudetto. Conte? Nessun ricorso» (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro il Milan: le sue dichiarazioni Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro il Milan. Scudetto – «Abbiamo l’obbligo di dare il massimo per raggiungere il massimo degli obiettivi. Dire che non Lottiamo per lo Scudetto sarebbe dunque falso». SQUALIFICA DI Conte E ORIALI – «Sono quelle situazioni che fanno parte del calcio. Le tensioni per chi è protagonista all’Interno del recinto di gioco portano anche a delle incomprensioni. Abbiamo deciso di non fare ricorso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro il Milan: le sue dichiarazioni Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro il Milan.– «Abbiamo l’obbligo di dare il massimo per raggiungere il massimo degli obiettivi. Dire che nonper losarebbe dunque falso». SQUALIFICA DIE ORIALI – «Sono quelle situazioni che fanno parte del calcio. Le tensioni per chi è protagonista all’no del recinto di gioco portano anche a delle incomprensioni. Abbiamo deciso di non fare». Leggi su Calcionews24.com

