Immobile, ne mancano 16 per superare Piola: 'E resterò a vita alla Lazio' (Di martedì 26 gennaio 2021) Il migliore di sempre. Per media, presto, probabilmente, anche per gol fatti. All'alba della sua 200esima partita con la maglia della Lazio (fra campionato e coppe) Ciro Immobile, per il momento a ... Leggi su gazzetta (Di martedì 26 gennaio 2021) Il migliore di sempre. Per media, presto, probabilmente, anche per gol fatti. All'alba della sua 200esima partita con la maglia della(fra campionato e coppe) Ciro, per il momento a ...

E i tifosi, consapevoli che presto supererà Piola per gol fatti in biancoceleste (gli mancano solo 16 centri) già gli chiedono un altro sforzo: nella classifica marcatori all time della Serie A, ...

E i tifosi, consapevoli che presto supererà Piola per gol fatti in biancoceleste (gli mancano solo 16 centri) già gli chiedono un altro sforzo: nella classifica marcatori all time della Serie A, ...