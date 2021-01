Giuseppe Conte, il messaggio è di commiato. Ma è pronto a tornare (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Giuseppe Conte ha lasciato la guida del governo: le dimissioni danno il via alle consultazioni a partire da domani. Lungo messaggio dell’ex Premier su Facebook Il governo Giuseppe Conte bis… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ha lasciato la guida del governo: le dimissioni danno il via alle consultazioni a partire da domani. Lungodell’ex Premier su Facebook Il governobis… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

