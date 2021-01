Francoforte | uomo sotto effetto di droghe accoltella alcuni passanti | diversi feriti

(Di martedì 26 gennaio 2021) Si è mosso tra la folla, colpendo a casocon un coltello e ferendoli. Un attacco avvenuto intorno alle 9 nel quartiere della stazione ferroviaria a. L’autore del gesto, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, eral’di sostanze stupefacenti. Finora la polizia non ha alcuna indicazione di un movente terroristico, ma gli investigatori stanno indagando sulla vicenda. Sull’account Twitter, la polizia riferisce che il responsabile è stato arrestato e che l’allarme è rientrato. Isono stati trasportati in ospedale. (immagine d’archivio) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tre persone sono state ferite in modo grave da un uomo armataodi coltello a Francoforte sul Meno, in Germania, nel quartiere della stazione. I feriti sono in pericolo di vita. Secondo la Faz on line, ...Secondo la Faz on line, l'aggressore era sotto l'effetto di droghe. Si escluderebbe per ora un movente politico ...