F1, Charles Leclerc torna in pista: test a Fiorano con la Ferrari. Domani l’esordio di Carlos Sainz (Di martedì 26 gennaio 2021) Charles Leclerc è tornato al volante della Ferrari a 44 giorni di distanza dall’ultima volta. Il monegasco, che ha dovuto affrontare anche il Covid-19 nelle ultime settimane, ha guidato la Rossa a Fiorano in un test con cui si è aperta ufficialmente la stagione. Il giovane del Principato ha girato a bordo della SF71-H del 2018 sulla pista di casa, riprendendo confidenza con la vettura e verificando la risposta del proprio fisico alle sollecitazioni della pista. Charles Leclerc ha fatto registrare 57”1 come miglior crono, effettuando anche soste piuttosto lunghe tra uno stint e l’altro come riporta Motorsport.com. Il suo programma di lavoro proseguirà nel pomeriggio, mentre Domani toccherà a ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021)to al volante dellaa 44 giorni di distanza dall’ultima volta. Il monegasco, che ha dovuto affrontare anche il Covid-19 nelle ultime settimane, ha guidato la Rossa ain uncon cui si è aperta ufficialmente la stagione. Il giovane del Principato ha girato a bordo della SF71-H del 2018 sulladi casa, riprendendo confidenza con la vettura e verificando la risposta del proprio fisico alle sollecitazioni dellaha fatto registrare 57”1 come miglior crono, effettuando anche soste piuttosto lunghe tra uno stint e l’altro come riporta Motorsport.com. Il suo programma di lavoro proseguirà nel pomeriggio, mentretoccherà a ...

SkySportF1 : ?? Le prime immagini di @Charles_Leclerc in pista a Fiorano sulla SF71H 44 giorni dopo la fine del Mondiale 2020 ????… - SkySportF1 : ?? A Fiorano oggi è il turno di @Charles_Leclerc: le prime foto della giornata di test della @ScuderiaFerrari… - 592Antonio : RT @SkySportF1: ?? Le prime immagini di @Charles_Leclerc in pista a Fiorano sulla SF71H 44 giorni dopo la fine del Mondiale 2020 ???? Tutti g… - Man_Of_IKEA : RT @SkySportF1: ?? Le prime immagini di @Charles_Leclerc in pista a Fiorano sulla SF71H 44 giorni dopo la fine del Mondiale 2020 ???? Tutti g… - JunaidSamodien_ : RT @SkySportF1: ?? Le prime immagini di @Charles_Leclerc in pista a Fiorano sulla SF71H 44 giorni dopo la fine del Mondiale 2020 ???? Tutti g… -