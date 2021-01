Esiste ancora un medioevo per le vittime di stupro: in televisione (Di martedì 26 gennaio 2021) (di Nadia Somma, consigliera D.i.Re dell’Emilia Romagna) In Mistero Buffo, il premio nobel Dario Fo, scomparso nel 2016, narra delle leggi melfitane promulgate dall’imperatore Federico II, che concedevano a nobili e potenti l’impunità per lo stupro. Dopo la violenza, sarebbe bastato lasciare 4 augustari accanto al corpo delle donna e appellarsi all’imperatore gridando “Viva lo imperatore, grazi a deo”. La vittima, dopo la violenza, avrebbe subito l’oltraggio e l’umiliazione dell’impunità dello stupratore. Sono trascorsi centinaia di anni, siamo entrati da vent’anni nel nuovo millennio ma ancora lo status economico e sociale degli uomini accusati di stupro ha un peso notevole nella valutazione della credibilità della vittima e nella percezione del crimine. Ne abbiamo continuamente risonanza sui media: quanto più la disparità di status ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) (di Nadia Somma, consigliera D.i.Re dell’Emilia Romagna) In Mistero Buffo, il premio nobel Dario Fo, scomparso nel 2016, narra delle leggi melfitane promulgate dall’imperatore Federico II, che concedevano a nobili e potenti l’impunità per lo. Dopo la violenza, sarebbe bastato lasciare 4 augustari accanto al corpo delle donna e appellarsi all’imperatore gridando “Viva lo imperatore, grazi a deo”. La vittima, dopo la violenza, avrebbe subito l’oltraggio e l’umiliazione dell’impunità dello stupratore. Sono trascorsi centinaia di anni, siamo entrati da vent’anni nel nuovo millennio malo status economico e sociale degli uomini accusati diha un peso notevole nella valutazione della credibilità della vittima e nella percezione del crimine. Ne abbiamo continuamente risonanza sui media: quanto più la disparità di status ...

