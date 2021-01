Di Maio e la Meloni protagonisti di un battibecco via social all’insegna del ‘patriottismo’ (Di martedì 26 gennaio 2021) Come se non fosse già abbastanza calda di suo, ad alzare ancor più la tensione, ci mancava anche un bel botta e risposta Di Maio-Meloni via social. Subito dopo la salite del premier al Colle infatti, il ministro M5s ha scritto sui social: “È il momento della verità, in queste ore capiremo chi difende e ama la Nazione e chi invece pensa solo al proprio tornaconto”. Una frase ovviamente poco ‘sibillina’ subito raccolta dalla leader di Fdi la quale, con altrettanta ‘eloquenza’ ha replicato: “Luigi, chi difende la nazione chiede ai suoi cittadini cosa vogliano fare. Chi si arroga il diritto di saperlo per mantenere la poltrona, invece, si sta occupando solo del tornaconto personale”. Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 26 gennaio 2021) Come se non fosse già abbastanza calda di suo, ad alzare ancor più la tensione, ci mancava anche un bel botta e risposta Divia. Subito dopo la salite del premier al Colle infatti, il ministro M5s ha scritto sui: “È il momento della verità, in queste ore capiremo chi difende e ama la Nazione e chi invece pensa solo al proprio tornaconto”. Una frase ovviamente poco ‘sibillina’ subito raccolta dalla leader di Fdi la quale, con altrettanta ‘eloquenza’ ha replicato: “Luigi, chi difende la nazione chiede ai suoi cittadini cosa vogliano fare. Chi si arroga il diritto di saperlo per mantenere la poltrona, invece, si sta occupando solo del tornaconto personale”. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

