Curno ricorda i triangoli d’odio | “i colori del campo” diventano palloncini

(Di martedì 26 gennaio 2021) Rom, asociali, omosessuali e prigionieri politici: nei lager nazisti venivano “marchiati” con deicolorati anche categorie sociali ed etniche. Oltre alla più nota stella gialla a sei punte che identificava gli ebrei, un triangolo di colore marrone indicava i rom e sinti mentre ai Testimoni di Geova era destinato il viola. Un triangolo nero per coloro che erano considerati asociali, rosa per gli omosessuali, rosso per i prigionieri politici, blu per gli emigranti e verde per i delinquenti comuni. Tutti. Oltre agli ebrei, principali bersagli delle persecuzioni sistematiche e dello sterminio di massa, il regime nazista perseguitò per motivi ideologici diversi gruppi, identificati da un numero e da contrassegni colorati cuciti sulle casacche. Una sorta di folle sistema semiologico di identificazione della ...