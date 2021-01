Corsa all'immunità di gregge. Quando ci sarà? Spunta la data (Di martedì 26 gennaio 2021) Martina Piumatti Secondo la Fondazione Hume con le quantità e la frequenza attuali nel somministrare il vaccino, raggiungeremo l’immunità di gregge a novembre 2027. Ecco cosa incide sulla previsione e come si può invertire la tendenza immunità di gregge: obiettivo concreto o arma a distrazione di massa? La risposta dipenderebbe tutta dall’indice Dqp (acronimo di: Di Questo Passo). E no, di questo passo, non staremmo andando proprio bene. L’indice, introdotto dalla Fondazione Hume, “stima il numero di settimane che sarebbero ancora necessarie se – in futuro – le vaccinazioni dovessero procedere ‘di questo passo’”. Quando arriveremo all'immunità di gregge? L’immunità di gregge è quello scenario ideale in cui ci sono ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) Martina Piumatti Secondo la Fondazione Hume con le quantità e la frequenza attuali nel somministrare il vaccino, raggiungeremo l’dia novembre 2027. Ecco cosa incide sulla previsione e come si può invertire la tendenzadi: obiettivo concreto o arma a distrazione di massa? La risposta dipenderebbe tutta dall’indice Dqp (acronimo di: Di Questo Passo). E no, di questo passo, non staremmo andando proprio bene. L’indice, introdotto dalla Fondazione Hume, “stima il numero di settimane che sarebbero ancora necessarie se – in futuro – le vaccinazioni dovessero procedere ‘di questo passo’”.arriveremo all'di? L’diè quello scenario ideale in cui ci sono ...

