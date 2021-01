Coronavirus: 'dati sempre corretti', la ricostruzione di Fontana in consiglio (Di martedì 26 gennaio 2021) Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha ricostruito in consiglio regionale le tappe della discussione con l'Iss e la cabina di regia che hanno portato la Regione a tornare in zona arancione dopo una settimana di 'zona rossa' superflua, determinata da una sopravvalutazione dell'Rt. "Regione Lombardia invia tutti i giorni i dati certificati in modo corretto così come attestato dallo stesso Istituto Superiore di Sanità. Fino a questo momento i dati prodotti da Iss non erano mai stati contestati", ma in occasione del report 35 "abbiamo notato la discrepanza tra indice Rt sintomi e il resto degli indicatori, incluso l'Rt ospedaliero, orientati verso uno scenario di tipo 2, che corrisponde alla zona arancione", spiega Fontana. La Lombardia ricalcola quindi l'Rt ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia Attilioha ricostruito inregionale le tappe della discussione con l'Iss e la cabina di regia che hanno portato la Regione a tornare in zona arancione dopo una settimana di 'zona rossa' superflua, determinata da una sopravvalutazione dell'Rt. "Regione Lombardia invia tutti i giorni icertificati in modo corretto così come attestato dallo stesso Istituto Superiore di Sanità. Fino a questo momento iprodotti da Iss non erano mai stati contestati", ma in occasione del report 35 "abbiamo notato la discrepanza tra indice Rt sintomi e il resto degli indicatori, incluso l'Rt ospedaliero, orientati verso uno scenario di tipo 2, che corrisponde alla zona arancione", spiega. La Lombardia ricalcola quindi l'Rt ...

Agenzia_Ansa : #Covid, i dati di oggi: 8.561 nuovi casi e 420 vittime #ANSA #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Covid, in 24 ore 8.561 casi e 420 morti. Il tasso di positività sfiora il 6%. Salgono le terapie intensive ed i ri… - RaiNews : Il sindaco: i lombardi hanno il diritto di sapere come stanno le cose - TV7Benevento : Coronavirus: 'dati sempre corretti', la ricostruzione di Fontana in consiglio (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: 'dati sempre corretti', la ricostruzione di Fontana in consiglio... -