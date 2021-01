Conte squalificato per 2 giornate (Di martedì 26 gennaio 2021) Antonio dopo Udinese-Inter. Il giudice sportivo di Serie A ha punito l’allenatore dell’Inter reo di “avere, al 45° del secondo tempo, continuato a protestare in maniera veemente, successivamente al provvedimento di ammonizione, proferendo a gran voce frasi irrispettose nei con-fronti del Direttore di gara che proseguivano anche dopo il provvedimento di espulsione prima di lasciare il terreno di giuoco; nonché per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato il Direttore di gara medesimo con fare minaccioso urlandogli un’espressione gravemente offensiva; infrazione quest’ultima rilevata anche dal collaboratore del Procura Federale”. Conte, a cui sono stati inflitti anche 20.000 euro di ammendo, non potrà sedere in panchina nei match contro Benevento e Fiorentina. Una giornata di squalifica e 5.000 euro di multa per il dirigente ... Leggi su funweek (Di martedì 26 gennaio 2021) Antonio dopo Udinese-Inter. Il giudice sportivo di Serie A ha punito l’allenatore dell’Inter reo di “avere, al 45° del secondo tempo, continuato a protestare in maniera veemente, successivamente al provvedimento di ammonizione, proferendo a gran voce frasi irrispettose nei con-fronti del Direttore di gara che proseguivano anche dopo il provvedimento di espulsione prima di lasciare il terreno di giuoco; nonché per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato il Direttore di gara medesimo con fare minaccioso urlandogli un’espressione gravemente offensiva; infrazione quest’ultima rilevata anche dal collaboratore del Procura Federale”., a cui sono stati inflitti anche 20.000 euro di ammendo, non potrà sedere in panchina nei match contro Benevento e Fiorentina. Una giornata di squalifica e 5.000 euro di multa per il dirigente ...

Sport_Mediaset : +++#INTER: #CONTE squalificato per due giornate e 20 mila euro di multa+++ #SportMediaset - carloalberto52 : @Giovanni1962RM A ki lo dici... e magari anke...(?) X scaramanzia nn lo nomino!!! Conte squalificato x 2 giornate! - mr_kubra : RT @marifcinter: +++ Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per due giornate Antonio Conte per le frasi ri… - MissSarde : RT @mirkonicolino: #Conte squalificato per 2 turni per 'frasi irrispettose nei confronti del direttore di gara' prima e dopo l'espulsione s… - sportli26181512 : Serie A, Conte fermato per due giornate dal Giudice Sportivo. Un turno ad Oriali: Due turni di stop per Antonio Con… -