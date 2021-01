Carneade su Twitter chiede e ottiene la testa di qualcuno | ovvero la cancel culture

Leggi su linkiesta

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ieri unha cercato di far licenziare David Simon. David Simon è uno sceneggiatore, ha inventato alcune serie televisive che forse avete visto: The Wire, Il complotto contro l’America, The Deuce, Show Me A Hero. In Italia si trovano su Sky, in America su Hbo, e quindi ilha fatto ciò che fanno in quest’epoca i giustizieri: è andato sue ha taggato Hbo. Su, David Simon è incazzato nero, sempre. Prende tutti a parolacce, fa il bullo, ha idee molto precise e nessuna intenzione di lasciare che i passanti gliele contestino. È uno di quelli che con l’intelletto fatturano abbastanza da non doverne dimostrare gratis sui social: la sua tipologia di rispostaccia preferita è «Sono impegnato a scoparmi tua madre». Quando ilha indirizzato a Hbo le sue proteste – ...