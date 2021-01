Cantù, dalla Bcc un ecografo portatile all'ospedale (Di martedì 26 gennaio 2021) Cantù (Como), 26 gennaio 2021 - La Cassa Rurale Bcc di Cantù ha donato alla Radiologia dell' ospedale Sant'Antonio Abate un ecografo portatile . Il dispositivo è stato utilizzato nei reparti che anche ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 26 gennaio 2021)(Como), 26 gennaio 2021 - La Cassa Rurale Bcc diha donato alla Radiologia dell'Sant'Antonio Abate un. Il dispositivo è stato utilizzato nei reparti che anche ...

