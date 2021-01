"Basta, questa è una vergogna" La "violenza rossa" su Fontana (Di martedì 26 gennaio 2021) Valentina Dardari Dopo l’intervento del governatore, ha preso la parola Usuelli di +Europa. A quel punto sono partiti i cori da entrambi gli schieramenti politici ed è intervenuta la Digos Bagarre, con tanto di seduta sospesa e intervento della Digos, nell’aula del Consiglio regionale della Lombardia poco dopo l’intervento del governatore della Regione Attilio Fontana sulla vicenda dei dati che avevano portato la Lombardia in zona rossa. Il presidente Fontana aveva dato inizio alle sue comunicazioni al Consiglio regionale dichiarando di voler cercare “di mantenere la mia consueta pacatezza ma sarà difficile perché credo che la misura sia colma: la mancanza di rispetto nei confronti della Lombardia è andata oltre il consentito". L’obiettivo era quello di ricostruire tutti i passaggi che avevano portato alla zona ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) Valentina Dardari Dopo l’intervento del governatore, ha preso la parola Usuelli di +Europa. A quel punto sono partiti i cori da entrambi gli schieramenti politici ed è intervenuta la Digos Bagarre, con tanto di seduta sospesa e intervento della Digos, nell’aula del Consiglio regionale della Lombardia poco dopo l’intervento del governatore della Regione Attiliosulla vicenda dei dati che avevano portato la Lombardia in zona. Il presidenteaveva dato inizio alle sue comunicazioni al Consiglio regionale dichiarando di voler cercare “di mantenere la mia consueta pacatezza ma sarà difficile perché credo che la misura sia colma: la mancanza di rispetto nei confronti della Lombardia è andata oltre il consentito". L’obiettivo era quello di ricostruire tutti i passaggi che avevano portato alla zona ...

msgelmini : Presidente @GiuseppeConteIT, se i numeri non ci sono, abbia il coraggio di rassegnare le dimissioni e di lasciare n… - Antonio_Tajani : Basta con questa favoletta che @forza_italia è schiacciata su qualcuno. Stiamo crescendo nei sondaggi. Senza Forza… - LegaSalvini : ++ IL PRESIDENTE FONTANA: 'SONO INDIGNATO'. BASTA CALUNNIE SULLA #LOMBARDIA. ASCOLTA LA DIRETTA, QUESTA È LA VERITÀ… - Gigithebeast1 : RT @Rebeka80721106: Non si può vivere #senzaUnpodi follia, quel tanto che basta per godersi la vita e un po di saggezza ci vuole per evitar… - flvckerhoran : NO BASTA NIALL TI PREGO SONO GIÀ INNAMORATA DI QUESTA CANZONE -

Ultime Notizie dalla rete : Basta questa "Basta, questa è una vergogna" La "violenza rossa" su Fontana il Giornale LEINI. Rivoluzione sui lavori stradali, Luetto: “Non basta tappare le buche”

Il documento farà parte di quel “piano urbano del traffico” che i cittadini di Leini attendono con trepidazione fin dall’insediamento del nuovo ...

Giornata della memoria: il muro del ricordo per le vittime dell’Olocausto

L’iniziativa «I Remember wall» del museo Yad Vashem di Israele. Una piattaforma in costante aggiornamento contiene i nomi e le foto degli ebrei uccisi nei campi di concentramento ...

Il documento farà parte di quel “piano urbano del traffico” che i cittadini di Leini attendono con trepidazione fin dall’insediamento del nuovo ...L’iniziativa «I Remember wall» del museo Yad Vashem di Israele. Una piattaforma in costante aggiornamento contiene i nomi e le foto degli ebrei uccisi nei campi di concentramento ...