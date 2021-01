A Montecitorio la piazza è delle mamme coraggio

Leggi su dire

(Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA – Sofia, Susy, Amanda, Davide, Jacopo sono i nomi scritti sui cartelli, sui fogli di carta magari con un cuore accanto, o colorati sul momento, come fanno Carolina e il suo compagno, appoggiati a un muretto, che questa mattina sono venuti in piazza Montecitorio per chiedere di riavere la loro piccola di 13 mesi, finita in casa famiglia alle porte di Roma. E’ l’ennesimo sit in che le mamme coraggio hanno organizzato stamane per chiedere la liberazione dei propri figli, strappati spesso in nome dell’alienazione parentale e finiti con il genitore maltrattante o in casa famiglia. Il vento muove il gazebo verde e gli striscioni in una piazza che appare troppo in ombra e fredda, alle spalle del frastuono e del viavai che e’ tutto per le dimissioni di Conte.