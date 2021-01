Un'altra ragazza accusa Genovese: "Ha abusato di me una settimana prima dell'arresto" (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Genovese ha abusato di me nel suo attico”. Queste le parole di una modella di 20 anni durante l’ultima puntata di “Non è l’Arena”, programma condotto da Massimo Giletti su La7. Stando al racconto della giovane i fatti si sarebbero svolti a fine ottobre, una settimana prima che Genovese fosse arrestato dopo la prima accusa di violenze perpetrate ai danni di una 18enne. Alla trasmissione condotta da Giletti ha partecipato anche una studentessa di 22 anni che, a sua volta, ha denunciato di essere stata stuprata al pm milanese Rosaria Stagnaro e all’aggiunto Letizia Mannella. Le due ragazze, che sono assistite dall’avvocato Ivano Chiesa, hanno affermato di aver deciso di presentarsi solo nel mese dicembre agli inquirenti in quanto “non ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) “hadi me nel suo attico”. Queste le parole di una moa di 20 anni durante l’ultima puntata di “Non è l’Arena”, programma condotto da Massimo Giletti su La7. Stando al raccontoa giovane i fatti si sarebbero svolti a fine ottobre, unachefosse arrestato dopo ladi violenze perpetrate ai danni di una 18enne. Alla trasmissione condotta da Giletti ha partecipato anche una studentessa di 22 anni che, a sua volta, ha denunciato di essere stata stuprata al pm milanese Rosaria Stagnaro e all’aggiunto Letizia Mannella. Le due ragazze, che sono assistite dall’avvocato Ivano Chiesa, hanno affermato di aver deciso di presentarsi solo nel mese dicembre agli inquirenti in quanto “non ...

