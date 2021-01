TgCom 24 twitta foto Miley Cirus senza reggiseno | i social si indignano con la testata

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Polemiche suiper il post di24 su Twitter, parte della rubrica ‘Look da Vip’, dove lacommenta gli outfit delle star italiane e internazionali. Il Tweet, poi rimosso (ma non l’articolo a cui faceva riferimento), recitava così: “Cyrus spasso per Los Angeles: la mascherina la indossa, ma dimentica altro” (alludendo al).indignati Come spesso accade sui, a fare più scalpore della “notizia/non notizia” in sé è stata la decisione di24, in questo caso, di dare così ampio risalto al fatto. Pochi minuti sono bastati affinché il Tweet, e di conseguenza l’articolo, facesse il giro del web, scatenando non pochi retweet di lettori piuttosto infastiditi dall’informazione in se’, oltre che ...