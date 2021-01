Su Prime Video il musical coloratissimo omaggio ai successi di Raffaella Carrà (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ballo Ballo: le immagini del musical diretto da Nacho A?lvarez guarda le foto Fatevi un favore, Ballo Ballo guardatelo in spagnolo con sottotitoli in italiano. Le canzoni di Raffaella Carrà – che almeno tre generazioni conoscono perfettamente già alle Prime note – è meglio sentirle nella versione straniera che in quella ricantata italiana. Il che non fa onore al paese natale di Raffa, ma più per il problema dei grandi successi che in un musical acquistano quel sapore generico, vien da piangere per l’occasione persa. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ballo Ballo: le immagini deldiretto da Nacho A?lvarez guarda le foto Fatevi un favore, Ballo Ballo guardatelo in spagnolo con sottotitoli in italiano. Le canzoni di– che almeno tre generazioni conoscono perfettamente già allenote – è meglio sentirle nella versione straniera che in quella ricantata italiana. Il che non fa onore al paese natale di Raffa, ma più per il problema dei grandiche in unacquistano quel sapore generico, vien da piangere per l’occasione persa. ...

acffiorentina : 'Spero di segnare tanti gol e di vincere titoli alla Fiorentina' Le prime parole di Kokorin appena arrivato in It… - reportrai3 : #SigfridoRanucci introduce la puntata a @Tg3web #Report questa sera in onda su @RaiTre: - Vaccini: le pressioni su… - reportrai3 : #Report 21.20 @RaiTre ? Vaccini: le pressioni sull'agenzia del farmaco europea #emaleaks ? I verbali delle prime de… - Ary1797 : RT @rtl1025: Tra poco @elisatoffoli in diretta nella Suite 102.5 Prime Time Live ???? Segui la diretta su RTL 102.5 al link ?? - cricle00 : RT @rtl1025: Tra poco @elisatoffoli in diretta nella Suite 102.5 Prime Time Live ???? Segui la diretta su RTL 102.5 al link ?? -