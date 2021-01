Striscia la notizia attacca Alberto Matano e la Rai: “Caso di doppiopesismo” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Tg satirico di Antonio Ricci fa le pulci al conduttore e va a ripescare una serie di 'dimenticanze' dopo la sfuriata del giornalista contro un no-mask di Trieste L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Tg satirico di Antonio Ricci fa le pulci al conduttore e va a ripescare una serie di 'dimenticanze' dopo la sfuriata del giornalista contro un no-mask di Trieste L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Leeenos_ : RT @buscema_samuele: Possiamo dire che striscia la notizia è una enorme montagna di spazzatura maleodorante? #schifo - GabrielaSansal1 : RT @effesronfleek: Striscia la notizia come ogni lunedì che si rispetti #tzvip - 75kunny : @RGthedoctorisin Lascia stare, nel paese di Striscia la notizia che vuoi - GiordanoBattini : RT @tdrclaudio: Il programma “””politicamente più schifoso e viscido? “Striscia la Notizia” Con due pappagalli che ripetono ciò che gli sug… - bruninaS83 : RT @PocoFirstLady: Non passerà giorno in cui non ripeterò la seguente domanda: quando ci libereremo per sempre di striscia la notizia? -