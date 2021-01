Roma, Dzeko si allena a parte. Individuale per Pedro e Mkhitaryan (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma - Edin Dzeko si allena a parte. Il centravanti bosniaco, rimasto fuori contro lo Spezia ufficialmente per una contusione, anche oggi si è allenato individualmente e senza il contatto con il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 25 gennaio 2021)- Edinsi. Il centravanti bosniaco, rimasto fuori contro lo Spezia ufficialmente per una contusione, anche oggi si èto individualmente e senza il contatto con il ...

