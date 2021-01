Ricciardi e Galli | ' Con il ritardo dei vaccini e le varianti occorrono nuove restrizioni'

(Di lunedì 25 gennaio 2021) In due differenti interviste, Walteral Messaggero e Massimoalla Stampa, i due virologi lanciano il medesimo messaggio.. 'Lesono un pericolo, tutti in zona rossa ...

HuffPostItalia : Walter Ricciardi e Massimo Galli: 'Con il ritardo dei vaccini e le varianti Covid occorrono nuove restrizioni' - fattoquotidiano : Vaccini in ritardo, Galli: “Più si allungano i tempi più aumenta rischio di nuove varianti”. Ricciardi: “Serve zona… - Corriere : Ricciardi: «Serve lockdown di 3-4 settimane». Galli: «Senza vaccini, mantenere le misure» - Testament73 : RT @cris_cersei: Domanda: se cade Conte, l'eventuale nuovo governo sarà PIU' o MENO disposto a dare retta ai vari Galli e Ricciardi? ?? http… - Giusepp19757546 : RT @alessand_mella: Lo dico con chiarezza: il #lockdown mi ha rovinato l’anima. Già segnata da malattia e #disabilità. Ecco perché lo odio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi Galli

Ricciardi. “Le varianti sono un pericolo, tutti in zona rossa per un mese”. Lo dice al Messaggero il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, Walter Ricciardi pr ...Il consulente del ministro Speranza boccia il sistema a colori: “Non basteranno le zone arancioni. Poveri illusi, non avete visto ancora nulla: il consigliere del ministro Speranza stamattina ha addir ...