Ribaltone in casa Chelsea: via Lampard, al suo posto Tuchel

Frank Lampard è prossimo all'esonero, il Chelsea ha deciso di cambiare allenatore e affidarsi a Thomas Tuchel, a sua volta esonerato il mese scorso dal Paris Saint-Germain. A riportare l'indiscrezione è Sky Sport Deutschland, che spiega la scelta di Abramovich nonostante la vittoria in FA Cup dei Blues contro il Luton Town di ieri. Non è da escludere anche l'opzione Shevchenko per la panchina, che attualmente è il commissario tecnico della nazionale ucraina e ha vestito in passato la maglia del Chelsea.

La notizia è riportata da Sky Sport DE e ha trovato conferma anche in Inghilterra e in Italia. Il Chelsea cambia dopo la vittoria in FA Cup ...

CdS – Napoli, rottura tra ADL e Gattuso: spunta il clamoroso ritorno di Benitez

La netta sconfitta di Verona contro l'Hellas potrebbe portare ad un clamoroso ribaltone in casa Napoli. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport ...

