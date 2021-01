Recovery | Fracassi Confindustria Abruzzo | Non risponde ad aspettative Ue | va modificato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Labitalia) - "E' chiaro che ilPlan così com'è nonallenè dell'Unione Europea, nè di. Ed è quello che abbiamo detto oggi al governo. E' necessario lavorare, e tanto, per modificarlo mettere a punto degli interventi specifici che noi oggi abbiamo indicato per la ripresa del nostro sistema produttivo". Così il presidente di, Marco, con Adnkronos/Labitalia, sulplan e sull'incontro di oggi trae il premier Giuseppe Conte. Per"la crisi di governo che stiamo vivendo è incredibile e assurda. In un momento in cui tutte le forze dovrebbero essere concentrate per la redazione del...