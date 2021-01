Recensione Samsung Galaxy S21 Ultra | difficile da battere

Leggi su wired

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Innovare, cambiare pelle senza perdere il legame con il passato è questo quello cheè riuscita a fare con il suo nuovo top di gammaS215G. Un prodotto maturo figlio di una storia lunga 12 anni (il primoS è uscito nel 2009), che si porta in dote l’ambizione di voler essere il migliore smartphone del mercato. La concorrenza è certamente molto più agguerrita e non è facile mantenere la leadership in questo mercato, ma bisogna ammettere chei telefoni li sa fare bene e l’ultima serie S21 ne è la riprova. In particolare il modello più evoluto ha tutto quello che serve per soddisfare l’utente più attento ed esigente. Il design questa volta risulta infatti più elegante e convincente placando i mormorii di chi non aveva del tutto gradito l’esercizio di stile della serie ...