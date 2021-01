Prada Cup, American Magic tornerà in acqua mercoledì. Niente inciuci: pagherà la fattura a New Zealand (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ ormai trascorsa più di una settimana da quel 17 gennaio in cui Patriot, imbarcazione del consorzio American Magic, aveva rischiato di affondare a seguito di una spaventosa scuffia nell’Oceano Pacifico. Il round robin di Prada Cup, di fatto, era finito lì per gli statunitensi. La barca ha subito danni ingenti, a partire da una falla quadrata di circa mezzo metro sul lato destro. L’acqua di mare ha prodotto effetti corrosivi sugli impianti elettrici ed idraulici: insomma, un vero e proprio disastro. Subito Patriot è finita in cantiere con l’obiettivo di tornare in acqua per le semifinali contro Luna Rossa che inizieranno venerdì 29 gennaio e saranno al meglio delle 7 regate: occorrerà dunque vincerne 4 per andare ad affrontare i britannici di Ineos UK nell’atto conclusivo. Silvio Arrivabene, design ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ ormai trascorsa più di una settimana da quel 17 gennaio in cui Patriot, imbarcazione del consorzio, aveva rischiato di affondare a seguito di una spaventosa scuffia nell’Oceano Pacifico. Il round robin diCup, di fatto, era finito lì per gli statunitensi. La barca ha subito danni ingenti, a partire da una falla quadrata di circa mezzo metro sul lato destro. L’di mare ha prodotto effetti corrosivi sugli impianti elettrici ed idraulici: insomma, un vero e proprio disastro. Subito Patriot è finita in cantiere con l’obiettivo di tornare inper le semifinali contro Luna Rossa che inizieranno venerdì 29 gennaio e saranno al meglio delle 7 regate: occorrerà dunque vincerne 4 per andare ad affrontare i britannici di Ineos UK nell’atto conclusivo. Silvio Arrivabene, design ...

