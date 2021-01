Nella redazione di un rinomato quotidiano è tempo di brainstorming (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il direttore si siede al tavolo della sala riunioni vuota. Davanti a lui, sul megaschermo, appaiono una ventina di quadratini con i volti stralunati dei giornalisti. Per una mezz’ora si domandano l’un l’altro se si sentono e si vedono, regolando i volumi dei microfoni che in un paio di casi esplodono assordando i presenti. Poi, con la faccia di chi ha visto il proprio patibolo, il direttore prende la parola: «Allora, stiamo attraversando un momento disastroso. Salvini non va più da nessuna parte, non fa dichiarazioni, non c’è più il nemico. Al governo abbiamo il Movimento 3- e i nostri. Siamo costretti a dire che la vita è bella e che i cuori degli italiani trasudano gioia.»«Direttore, stiamo tutti barricati in casa, molti sono disoccupati coi risparmi che calano, i farmacisti che gli grattano il cervello e i parenti che trapassano salutandoli sull’ipad. Che gioia?»«Tsk, scusami, ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il direttore si siede al tavolo della sala riunioni vuota. Davanti a lui, sul megaschermo, appaiono una ventina di quadratini con i volti stralunati dei giornalisti. Per una mezz’ora si domandano l’un l’altro se si sentono e si vedono, regolando i volumi dei microfoni che in un paio di casi esplodono assordando i presenti. Poi, con la faccia di chi ha visto il proprio patibolo, il direttore prende la parola: «Allora, stiamo attraversando un momento disastroso. Salvini non va più da nessuna parte, non fa dichiarazioni, non c’è più il nemico. Al governo abbiamo il Movimento 3- e i nostri. Siamo costretti a dire che la vita è bella e che i cuori degli italiani trasudano gioia.»«Direttore, stiamo tutti barricati in casa, molti sono disoccupati coi risparmi che calano, i farmacisti che gli grattano il cervello e i parenti che trapassano salutandoli sull’ipad. Che gioia?»«Tsk, scusami, ...

Kataklinsmann : Attimi di sconforto nella redazione di Repubblica. - _Shaireen : Evidentemente nella redazione del #TgCom24 non hanno mai visto un seno femminile, per cui quando hanno intravisto q… - ZuccheroSugar : Qualche settimana fa mi sono “avventurato” nella redazione delle Iene. Ci siamo divertiti! - eclissilunarii : @eelisaishere in realtà in redazione ci dovrebbe essere una figura preposta al controllo degli articoli (almeno que… - mpakille : @ErmannoKilgore Libero ha i suoi informatori. Sono i pezzi di Escherichia Coli che risiedono nella sua redazione -