Mitsubishi Outlander - Ultimi test su strada e in off-road - VIDEO (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Mitsubishi ha rilasciato un VIDEO che vede la nuova Outlander impegnata negli Ultimi test su strada e in off-road in vista della presentazione del 17 febbraio. Trazione integrale migliorata. La prossima generazione della Suv giapponese porterà al debutto la nuova versione del sistema di trazione integrale Super All-Wheel Drive Control, caratterizzata da modalità di guida specifiche per ogni terreno e condizione atmosferica, sviluppate grazie all'esperienza maturata sui modelli fuoristrada della Casa, come la Pajero. Lo stile della Outlander 2021, come già anticipato, sarà invece ispirato alla filosofia "I-Fu-Do-Do", che significa "autentico e maestoso", e riprenderà molti elementi già visti sul restyling della Eclipse Cross.

