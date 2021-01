Lombardia "rossa" per errore. Fontana accusa, ma una mail sembra smentirlo (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Quando ci hanno chiesto di riconoscere un errore che non era nostro, mi sono davvero... meglio, sono rimasto perplesso”. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, intervistato dal Corriere della Sera, torna sulla vicenda della Regione in zona rossa per un errore nei calcoli. “La responsabilità è chiara” dice il governatore, “noi abbiamo sollevato il caso e il Governo sta provando a ribaltare le responsabilità”. Ieri però il Tg3 ha mostrato in esclusiva la mail inviata dal Pirellone all’Iss. Il 19 gennaio il dg dell’Assessorato al Welfare della Lombardia Marco Trivelli ha scritto al presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro per chiedere la revisione del Rt in base alle “modifiche definite a livello tecnico”. A riportare la missiva è stato ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Quando ci hanno chiesto di riconoscere unche non era nostro, mi sono davvero... meglio, sono rimasto perplesso”. Il governatore della, Attilio, intervistato dal Corriere della Sera, torna sulla vicenda della Regione in zonaper unnei calcoli. “La responsabilità è chiara” dice il governatore, “noi abbiamo sollevato il caso e il Governo sta provando a ribaltare le responsabilità”. Ieri però il Tg3 ha mostrato in esclusiva lainviata dal Pirellone all’Iss. Il 19 gennaio il dg dell’Assessorato al Welfare dellaMarco Trivelli ha scritto al presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro per chiedere la revisione del Rt in base alle “modifiche definite a livello tecnico”. A riportare la missiva è stato ...

