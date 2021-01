LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel in DIRETTA: austriaci favoriti, Paris e Innerhofer outsider (Di lunedì 25 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La classifica della Coppa del Mondo – Le parole di Innerhofer – Le dichiarazioni di Paris – La cronaca della discesa #2 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Va a concludersi, dunque, il lungo fine settimana della Streif che si è spinto fino ad oggi, visto il rinvio della discesa da sabato alla giornata di ieri. Oggi quindi, dalle ore 10.45, vedremo in azione gli “Uomini-Jet” per l’ultima volta sulle nevi austriache, in vista di una gara quanto mai interessante. Dopo la doppietta di Beat Feuz nelle due discese dell’Hahnenkamm, chi la spunterà in SuperG? Nei tre precedenti ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa classifica della Coppa del Mondo – Le parole di– Le dichiarazioni di– La cronaca della discesa #2 Buongiorno e benvenuti alladeligante di(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci2020-2021. Va a concludersi, dunque, il lungo fine settimana della Streif che si è spinto fino ad oggi, visto il rinvio della discesa da sabato alla giornata di ieri. Oggi quindi, dalle ore 10.45, vedremo in azione gli “Uomini-Jet” per l’ultima volta sulle nevi austriache, in vista di una gara quanto mai interessante. Dopo la doppietta di Beat Feuz nelle due discese dell’Hahnenkamm, chi la spunterà in? Nei tre precedenti ...

infoitsport : LIVE Sci Alpino, Discesa Streif in DIRETTA: Feuz in testa. Innerhofer quarto! Paris lontano dal podio. che paura Kr… - infoitsport : LIVE Sci Alpino, Discesa Streif in DIRETTA: 4° Innerhofer. Paris: 'Non me la sento di rischiare con poca luce' - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana in DIRETTA: Federica Brignone terza! Marsaglia sfiora il podio - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Crans Montana in DIRETTA: Federica Brignone torna sul podio! 4a Marsaglia - #alpino #SuperG… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #SuperG #CransMontana Vince la #Gut davanti alla #Tippler. Terza Federica #Brignone, che torna… -