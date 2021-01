ho Mobile | FAQ aggiornate in tematica data breach

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilche ha coinvolto ho.continua a far discutere. Per scongiurare il peggio, il gestore semivirtuale di Vodafone ha deciso di sostituire in automatico i codici ICCID delle SIM coinvolte nel furto dei dati personali dei clienti, scatenando anche qualche malumore negli altri operatori telefonici (Iliad e Fastweb hanno evidenziato come la cosa abbia in qualche modo generato dei ritardi eccessivi nelle portabilità in uscita, denunciando la cosa all’AGCOM). ho.ha aggiornato le FAQ in proposito, cercando di dissipare ogni dubbio circa la buonafede del proprio operato. Innanzitutto, il gestore ribadisce che i dati personali rubati consistono in informazioni anagrafiche e tecniche delle SIM (non sono a rischio le informazioni di pagamento), facendo presente che verranno applicate nuove misure di ...