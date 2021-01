Grande Fratello Vip, alcuni utenti chiedono l’eliminazione di Dayane Mello: ecco perché (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip sta mettendo a dura prova i nervi, non sempre d’acciaio, dei concorrenti, in modo particolare dopo aver saputo del prolungamento del programma. Tommaso Zorzi, in seguito alla notizia, ha attraversato un momento di crisi e ha accusato diversi attacchi d’ansia. C’è chi però non ha dato molto peso alla reazione di Tommaso ed ha invece criticato la produzione. Stiamo parlando di Dayane Mello. La concorrente infatti, dopo una serata a tema, si è sfogata suggerendo l’ipotesi che il Grande Fratello Vip faccia dei favoritismi verso Tommaso “solo” perché lui ha mostrato il suo malessere. Questa la frase che ha fatto indignare di più gli utenti: Adesso inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale. Una serata dove ... Leggi su trendit (Di lunedì 25 gennaio 2021) IlVip sta mettendo a dura prova i nervi, non sempre d’acciaio, dei concorrenti, in modo particolare dopo aver saputo del prolungamento del programma. Tommaso Zorzi, in seguito alla notizia, ha attraversato un momento di crisi e ha accusato diversi attacchi d’ansia. C’è chi però non ha dato molto peso alla reazione di Tommaso ed ha invece criticato la produzione. Stiamo parlando di. La concorrente infatti, dopo una serata a tema, si è sfogata suggerendo l’ipotesi che ilVip faccia dei favoritismi verso Tommaso “solo”lui ha mostrato il suo malessere. Questa la frase che ha fatto indignare di più gli: Adesso inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale. Una serata dove ...

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - AlbertoBagnai : Accomunato a Osho da un personaggio del Grande Fratello (diverso da Casalino). Non merito tanto onore!?? - matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - shipstellari : RT @TOMMASOZORZIVIP: In Italia il 70% delle persone non si fida del supporto psicologico per paura di esser definito come un “malato mental… - senzaharold : RT @TOMMASOZORZIVIP: In Italia il 70% delle persone non si fida del supporto psicologico per paura di esser definito come un “malato mental… -