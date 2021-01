Giuseppe Conte vuole rassegnare le dimissioni: ecco quando (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giornata molto turbolenta, quella di martedì 26 gennaio. Difatti nella giornata di domani è convocato, alle ore 9:00, il Consiglio dei Ministri. Nel corso di quest’ultimo il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Giuseppe Conte, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale al fine di rassegnare le sue dimissioni. Successivamente a questo evento, il Presidente Conte, si recherà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giornata molto turbolenta, quella di martedì 26 gennaio. Difatti nella giornata di domani è convocato, alle ore 9:00, il Consiglio dei Ministri. Nel corso di quest’ultimo il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana,, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale al fine dile sue. Successivamente a questo evento, il Presidente, si recherà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. su Il Corriere della Città.

