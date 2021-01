Giugliano | due scuole medie chiuse dal sindaco | ma non si tratta di Covid

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Primo giorno in presenza per le, gli studenti possono ritornare in classe. Anon tutti, però. IlNicola Pirozzi, con una ordinanza, vieta la riapertura di due plessi scolastici: la Gramsci Impastato e la succursale della Basile di via Di Vittorio. Il dirigente della Basile chiarisce che l’ordinanza non è da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.