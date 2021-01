Finanza sostenibile | cos’è e perché è importante

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Per economiasi intende un tipo di economia che tenta di difendere l’ambiente, quindi ottenere uno sviluppo economico che sia anche, nel rispetto delle risorse naturali disponibili per poterne garantire la durabilità nel futuro. Per far sì che questo sistema economico funzioni è essenziale che tutti gli elementi collaborino con gli altri, cittadini e aziende devono quindi ridurre il loro impatto ambientale insieme. Nel 2011 l’Unione Europea ha dato inizio alla strategia per lo sviluppo, cioè un piano per il coordinamento delle politiche con lo scopo di ottenere uno svilupposui piani economico, sociale e ambientale. In Italia quindi lo sviluppoè regolamentato dalla legge, vanno cercate soluzioni sostenibili per tutte le iniziative che ...