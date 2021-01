Eliza e Amelia Spencer | «Tutto l’amore di nostra zia | Lady Diana»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 25 gennaio 2021) «Calorosa, materna ed amorevole». Così le gemelle Eliza e Amelia Spencer, figlie del conte Charles e di Victoria Lockwood, ricordano la sorella maggiore del loro papà, la principessa Diana: «Per noi era semplicemente nostra zia», rivelano le ragazze, sulla cover del nuovo numero di Tatler. «Vivendo in Sudafrica, quando eravamo piccole non ci rendevamo conto quanto fosse importante Lady D per il mondo».