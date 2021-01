Elden Ring in arrivo quest'anno? La data di uscita su Amazon è un placeholder ma forse qualcosa si sta muovendo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Uno dei giochi più attesi dai fan di FromSoftware è ovviamente Elden Ring, ma quando arriverà la nuova fatica degli sviluppatori di Dark Souls? Al momento, non possiamo rispondere con precisione a questa domanda, tuttavia, forse Amazon potrebbe aver svelato che il gioco sarà disponibile entro quest'anno. Su Reddit, infatti, è comparsa un'immagine che mostra la versione PS4 di Elden Ring con la data di uscita fissata al 31 dicembre 2021. questa è sicuramente una data placeholder, ma sono in molti a pensare che questa data abbia rivelato che l'atteso gioco sarà disponibile entro ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Uno dei giochi più attesi dai fan di FromSoftware è ovviamente, ma quando arriverà la nuova fatica degli sviluppatori di Dark Souls? Al momento, non possiamo rispondere con precisione aa domanda, tuttavia,potrebbe aver svelato che il gioco sarà disponibile entro. Su Reddit, infatti, è comparsa un'immagine che mostra la versione PS4 dicon ladifissata al 31 dicembre 2021.a è sicuramente una, ma sono in molti a pensare cheabbia rivelato che l'atteso gioco sarà disponibile entro ...

