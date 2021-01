Dureghello sulla Shoah | Temo le banalizzazioni e non chiedeteci sempre di perdonare

Leggi su agi

(Di lunedì 25 gennaio 2021) AGI - “ledella memoria, i tentativi di attualizzare quanto accaduto al popolo ebraico attraverso accostamenti impropri. Mi preoccupa il continuo riaffiorare dei suprematismi. E credo sia giunto il momento di smettere di chiedere il perdono per interposta persona. Questo è un atto che nell'ebraismo non è concepibile”. Lo dice Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma, in una conversazione con l'AGI, alla vigilia delle celebrazioni per la Giornata della Memoria. Iniziative che quest'anno saranno diverse dal solito, a causa del Covid, ma non per questo meno intense. “La pandemia non ci ha certo impedito di continuare a lavorare, di produrre cultura, di pregare e quindi di fare memoria e trasmetterla. Tutto quello che si svolgeva in presenza, quest'anno è passato nella forma più tutelante della divulgazione ...