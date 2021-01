Covid | omelia ' No vax' nel Sannio | sindaco chiede la rimozione del parroco

DiocesiAcireale : #OMELIA - San Sebastiano Coronavirus Covid-19: mons. @raspanti, “il rarefarsi delle relazioni ci frastorna, ma non… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid omelia

Il vaccino anti Covid è "una porcheria". E giù con tesi complottiste. La voce non viene da un profilo fake sui social, ma dal pulpito di una chiesa, dove i fedeli sono riuniti per la messa ..."C'è troppo silenzio su questi ragazzi e ragazze che si stanno caricando, inconsapevolmente, il peso sociale più gravoso di questa pandemia: questi giovani stanno rinunciando alla loro giovinezza, all ...