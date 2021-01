Covid | D’Amato | “Su vaccino Sputnik l’Ema deve sbrigarsi”

Leggi su dire

(Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA – “L’Ema deve sbrigarsi, sburocratizzarsi e diventare più celere. Penso allo Sputnik russo. Ci facciano sapere se si può o non si può usare“. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, in un’intervista su La Repubblica. “Questa e’ una lotta contro il tempo e le mutazioni del coronavirus- ha aggiunto- Arriviamo prima noi con l’immunita’ di gregge o le nuove versioni del Covid? Ci facciano capire cosa fare con i farmaci gia’ in circolazione in altri Stati”.