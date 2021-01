Cosa succede se non ti fai la doccia per due giorni o una settimana

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Quali sono le conseguenze di non farsi laper unao per 48 orese non ti lavi per dueChi usa i mezzi pubblici sa benissimo che la conseguenza più evidente del non lavarsi è quella di emanare cattivo odore. Eppure diversi esperti consigliano di non lavarsi troppo spesso, che il sapone rovina la pelle, che si spreca troppa acqua e che si fa un danno all’ambiente. Ma al di là degli odori – che a volte ci sono anche mezzora dopo la– quali sono le conseguenze se non si fa laper 2o per una? A volte capita che presi da mille impegni e dai minuti sempre contati un giorno non ci si faccia la. E può capitare che anche il giorno dopo ...