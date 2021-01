Coronavirus, oggi 8.561 nuovi casi e 420 morti. Risalgono i ricoveri e il tasso di positività (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono 8.561 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 143mila test tra molecolari e antigenici. Come accade ogni lunedì, si tratta di numeri in calo rispetto a quelli dei giorni precedenti per effetto di una riduzione nella capacità di testing. Il tasso di positività, invece, risale, passando dal 5,37% al 5,98. 420 i morti. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, tornano a crescere i ricoveri: al netto degli ingressi e delle uscite, sono 115 i posti letto in più occupati nei reparti ordinari, 21 quelli in terapia intensiva. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono 8.561 idiaccertati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 143mila test tra molecolari e antigenici. Come accade ogni lunedì, si tratta di numeri in calo rispetto a quelli dei giorni precedenti per effetto di una riduzione nella capacità di testing. Ildi, invece, risale, passando dal 5,37% al 5,98. 420 i. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, tornano a crescere i: al netto degli ingressi e delle uscite, sono 115 i posti letto in più occupati nei reparti ordinari, 21 quelli in terapia intensiva. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

