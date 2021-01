Calendario Serie A 2020/2021: date, risultati e classifica (Di lunedì 25 gennaio 2021) Le 38 giornate della Serie A 2020/2021: date, orari, risultati e classifica del massimo campionato italiano La Serie A 2020/2021 è ripartita a settembre dopo la breve pausa estiva. Diciannove squadre lanciano la loro sfida alla Juventus, laureatasi campione d’Italia per la 9ª stagione consecutiva nell’ultimo torneo, caratterizzato da una lunga pausa e dalla conclusione in estate per la pandemia da Covid-19. Calendario Serie A 2020/2021: la compilazione delle 38 giornate del torneo si è svolta a mezzogiorno di mercoledì 2 settembre 2020. Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata. 9.99€/mese. Le ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Le 38 giornate della, orari,del massimo campionato italiano Laè ripartita a settembre dopo la breve pausa estiva. Diciannove squadre lanciano la loro sfida alla Juventus, laureatasi campione d’Italia per la 9ª stagione consecutiva nell’ultimo torneo, caratterizzato da una lunga pausa e dalla conclusione in estate per la pandemia da Covid-19.: la compilazione delle 38 giornate del torneo si è svolta a mezzogiorno di mercoledì 2 settembre. Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite diA TIM a giornata. 9.99€/mese. Le ...

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 19^ giornata Sky Sport Il ritorno in Serie A del Benevento dà un esito molto più positivo: i numeri alla fine del girone d'andata

Mezzo torneo di serie A se ne è andato, quindi, ed il Benevento e i suoi fisiologici alti e bassi è lì, con intatte le chance di salvezza (nella passata stagione la quota si è attestata a 36 punti). N ...

Atalanta-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Tutto quello che c’è da sapere su Atalanta-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche Il calendario del calcio italiano si arricchisce con gli impegni ...

