Bendtner bloccato a Dubai, gli rubano in casa in Danimarca. "Colpa del tabloid" (Di lunedì 25 gennaio 2021) bloccato a Dubai e impossibilitato a tornare in Danimarca per le restrizioni ai voli imposte a causa della pandemia, Nicklas Bendtner ha subito un furto nella sua casa a Hörsholm. Per il danese la Colpa è del tabloid BT poiché ha rilevato la sua assenza e la sua situazione. "Sono andato a Dubai il 4 gennaio, quando il Paese si trovava in fascia arancione. Ma durante il mio viaggio, che era per lavoro, il mondo si è capovolto e ora siamo passati alla zona rossa. Facciamo del nostro meglio per poter tornare. Non sarei partito se ci fossero stati dei cambiamenti in quel momento. E comunque non abbiamo nascosto nulla, semplicemente non abbiamo fatto sapere a nessuno che non eravamo a casa perchè poteva far venire strane idee a qualcuno.

